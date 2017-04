Mónica Pont da todos los detalles de su separación

Mónica acudió ayer al programa de Antena 3 'Espejo Público' para ser entrevistada por Susanna Griso y contar todo tipo de detalles sobre su separación y el maltrato psicológico que ha sufrido y que ha recopilado en su libro 'No estás sola', según recoge el portal Vertele.

Mónica Pont ha relatado el mal trago que supuso su separación y el proceso judicial al que tuvo que enfrentarse y que todavía no ha acabado.

En uno de los vídeos emitidos recuerda el maltrato psicológico que ha tenido que soportar, que «te hace sentir que no eres nada» y advierte que «debería tratarse mucho más. Debería haber más ayudas».

La intérprete también ha reconocido que durante este proceso se han pronunciado palabras malsonantes por ambas partes: «Cuando tú anuncias que te quieres separar, y es por otra persona, la que ha sido dejada no lo asume bien. Y se inicia una guerra».

Respecto a la concesión de la custodia de su hijo a su exmarido, comenta que «me han quitado a mi hijo por un tema de arraigo, de nacionalismo. Para que el niño no perdiera el idioma catalán. He sufrido un maltrato también judicial. Estoy cansada de despedirme de él cada 15 días. Yo pienso en él cada día. Durante el tiempo que está con su padre él no me llama, dice que no quiere problemas con su padre», explica.

También ha contado que su hijo «está pendiente de su gran afición, que son los karts. Era amigo del niño que ha fallecido, y yo no he dormido pensando en que podría haber sido él. Él sufrió un accidente similar».