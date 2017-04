Jeremy Meeks, detenido en Londres y deportado a Estados Unidos

Jeremy Meeks no puede decir que su estancia en Londres haya sido de lo más durarera y es que el preso más guapo del mundo no ha logrado pasar del área de inmigración del aeropuerto de Healthrow al no tener la documentación en regla, según recoge el portal 'Chance'.

El exconvicto que ahora se gana la vida como modelo fue detenido por la policía, prohibiéndosele la entrada en su país. La opinión de las autoridades británicas contrasta con la del mánager de Jeremy, Jim Gordon, que ha asegurado a los medios que el maniquí tiene todos los papeles en regla y porta una carta oficial de su libertad condicional. Según recoge 'Daily Mail' la esposa y su manáger se encuentran recluidos en un hotel de Londres.

Varias cámaras han grabado el momento en el que modelo está sentado en el aeropuerto abatido ante la imposibilidad de entrar en Londres donde iba a permanecer una semana para realizar unas portadas de revistas, según confirmó Gordon que añadió: «No fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar. Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión».

Posteriormente, el modelo colgó un vídeo que ha sido muy compartido en las redes sociales, en el que dice: «Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura».