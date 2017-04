Ana Boyer no cree los comentarios de una posible relación de Alyson Eckmann con Verdasco en el pasado

Ana Verdasco ha sido la verdadera atracción de la presentación de Atelier Pronovias 2018 a la que acudió con un elegante vestido rosa palo y en la que no tuvo ningún tipo de problema de hablar con los medios allí presentes con los que ha hablado sobre las palabras de Alyson Eckmann y su cita con su pareja, Fernando Verdasco.

En una entrevista concedida a 'Chance', Ana ha dejado claro que todavía no piensa en boda, aunque dice: «Algún día sí que me gustaría casarme. Ahora mismo estamos muy bien, muy felices y de momento no ha entrado en nuestros planes».

Respecto a convertise en madre, Ana confiesa que quiere tener hijo, pero después de pasar por el altar, aunque tampoco es un requisito indispensable: «Yo creo que pasará probablemente después de la boda. Pero soy una persona que siempre he pensado que no hacía falta casarse para tener hijos».

Respecto a la relación de su madre con Vargas Llosa y su posible boda, asegura que sí le gustaría ir de boda: «Si a mi madre le hace feliz a mi me encantaría. Si a mi madre le hace ilusión, por supuesto que me haría feliz a mi». Respecto a la fecha ella tampoco lo asegura «La fecha de la boda próxima próxima no está. Pero también igual mi madre decide hacerlo un día sin mucha antelación o igual se lo piensa y se tira muchos meses».

En cuanto, a las declaraciones de Alyson Eckmann, ganadora de 'Gran Hermano Vip 5', sobre un 'casi' romance que tuvo con Verdasco, en el que el tenista llegó a invitarla a cenar siendo pareja de Boyer, según recoge el portal Bekia, Ana Boyer ha comentado: «Yo no sé exactamente de lo que me estás diciendo, no he estado al tanto, pero vamos que Fernando y yo estamos muy bien, te puedo asegurar que no pasa absolutamente nada. Confío plenamente en él y no soy celosa».