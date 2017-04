Andreita enfrenta a Belén Esteban con Jesulín de Ubrique

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique han vivido una relación cordial durante los últimos tiempos, cada uno hacía su vida sin meterse en la de su expareja, pero parece que la tregua ha llegado a su fin. El motivo no es otro que el coste de los estudios que pretende cursar Andrea, la hija que tienen en común, en el extranjero, según recoge Chance.

Hace tiempo que la tertuliana televisiva anunció que su hija estudiaría fuera de España para que no la persiguiesen los medios de comunicación y poder ser una universitaria más sin el acoso de la prensa. Pues bien, en un principio, el torero parecía estar de acuerdo con esa idea, pero ahora que se aproxima el momento, ya no piensa de la misma manera.

Belén también comentó que los dos se harían cargo del gasto económico, pero por lo que parece Jesulín no está por la labor.

«Llevo una semana callada; Jesulín, después de haberme dicho que iba a pagar los estudios a la niña ahora me ha dicho que no», comentaba la 'princesa del pueblo' que además añadía que su expareja colaboraba con la manutención de Andrea, pero se ha agarrado a la ley que le permite no colaborar en estos gastos al realizarse los estudios en el extranjero.

«Jesús me dijo que íbamos a pagar juntos los estudios de mi hija y al final me ha dicho que no me lo va a pagar; me parece muy bien que hayas pagado la carrera de tu hermano y la de tu mujer si se la has pagado, pero no entiendo que no pagues los estudios de tu hija», ha sentenciado Belén.

Andrea cumplirá 18 años el próximo 20 de julio por lo que a partir de ese momento dejará de estar protegida por la ley del menor. A pesar del miedo que ha demostrado la tertuliana porque llegue este momento, le está preparando a su hija una gran fiesta de cumpleaños en la que en un principio estaba invitado Jesulín de Ubrique, aunque ahora Belén ha comentado que quien quiera estar ese día al lado de su hija tendrá que poner de su parte.