Serena Williams le envía un emotivo mensaje a su futuro bebé a través de las redes sociales

Serena Williams está exultante de felicidad, ya que a su futura maternidad se suma ahora haber sido proclamada número uno del mundo. La tenista ha querido compartir con sus seguidores un emotivo mensaje que ha dirigido a su futuro bebé: «Mi querido bebé. Me diste la fuerza que no sabía que tenía. Me has enseñado el verdadero significado de la serenidad y de la paz. No puedo esperar a conocerte» y añadía: «No puedo esperar a que te unas al plantel de jugadores el próximo año. Pero lo más importante es que estoy tan feliz de compartir ser la número uno del mundo contigo una vez más hoy» y concluye diciendo: «Desde el número uno más viejo del mundo hasta el número uno más joven. Tu mamá».

Al margen de sus éxitos profesionales, Serena está disfrutando con su pareja, Alex Ohanian, de unas merecidas vacaciones en alguna playa paradisíaca. Una relación de la que teníamos noticias hace algo más de una semana, junto conm el embarazo por ella misma.

Serana disfrutando de sus vacaciones y de su número uno mundial, todavía no se ha querido pronunciar sobre las declaraciones de su compañero de profesión, Ilie Nastase que bromeó sobre el tono del primer hijo de la tenista: «Ya veremos de qué color será. ¿Chocolate con leches?», comentó el tenista, una palabras que le podrían salir caras ya que fueron reprendidas por la Federación Internacional de Tenis que le ha abierto investigación. Esta no es la primera vez que Nastase se mete con la tenista estadounidense ya que anteriormente también la acusó de dopping sin pruebas, según recoge Chance.