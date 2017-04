Sandra Barneda le lanza una indirecta a Nagore Robles en directo

Nagore Robles y Sandra Barneda se han convertido en dos rostros habituales de Telecinco. Si hace unos días participaban en los debates de 'Gran Hermano', ahora lo hacen en 'Supervivientes: Conexión Honduras', y en ambos casos la primera en calidad de tertuliana y la segunda como presentadora.

En el programa de anoche, según recoge 'Bekia', durante un momento en el que estaban comentando los celos de Gloria Camila hacia Janet Capdevila por el interés que parecía demostrar hacia su chico, Kiko Jiménez, Sandra Barneda le preguntó a Nagore si Kiko había sido tronista, lo que aprovechó ésta para hacer autopromoción de su programa: «Kiko fue tronista, fue un buen tronista. Mañana tenemos un programazo que no os podéis perder en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ahí sí que tenemos dos pedazo de tronistas y unas pedazo de pretendientas». Tras el comentario, Sandra Barneda no pudo guardar silencio y decir: «Eso se llama colar una promoción como Dios manda ¿Eh Emma (García)? Mírala». La vasca, entre risas, comentó: «Oye, no te vayas a quejar ahora tú como todas al final, ¡Hay que ver!» y Sandra concluyó: «No si yo con Emma no tengo ningún problema, pero acabas de colar una promoción que vamos...».