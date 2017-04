Rosa Benito se confiesa en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Aunque muchos pensaban que Rosa Benito no iba a volver a pisar un plató de Telecinco, la madre de Chayo Mohedano estuvo presente en el programa 'Supervivientes: Conexión Honduras'. No hay que olvidar que la excolaboradora de 'Sálvame' fue ganadora de este reality en su edición de 2011, según recuerda Bekia.

Sandra Barneda preguntó a Rosa Benito por su opinión sobre la participación de su sobrina y de los celos que siente hacia Janet Capdevilla por querer acercarse a su novio, Kiko Jiménez. Además, la presentadora también quiso saber que era lo más loco que había hecho por amor y ésta le respondió que muchas cosas. Lydia Lozano le ayudó un poco a empazar a contarlas y dijo que, por ejemplo, ir a ver a Amador Mohedano a 'Supervivientes 2014'. Sobre ese capítulo, Rosa dijo que se arrepentía: «De eso me arrepiento porque estaba haciendo un concurso muy bueno y se estaba divirtiendo. Me arrepiento de mi forma de actuar, hoy lo haría distinto... él lo pasó mal. Si estás concursando y viene alguien de fuera y te estropea tu momento...».

Sobre este mismo tema, Isabel Rábago comentó que todavía no sabía si Rosa era el mejor ejemplo para hablar del amor. «Oye perdona, yo he sido muy buen ejemplo en muchas cosas, que me he equivocado, me arrepiento, y lo diré aquí y donde haga falta». Pero la periodista no quiso dar por concluida la conversación sin antes preguntarle por un posible regreso con Amador, a lo que Rosa contestó: «No estamos hablando de eso, pero no puedo volver con él porque él tiene su pareja y eso hay que respetarlo».