Mila Ximénez le envía un mensaje a Mercedes Milá: «Eres una chunga»

Mercedes Milá acudió como invitada estrella a 'Sábado Deluxe' donde no dudó en arremeter contra Mila Ximénez. Unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora del programa, que no tardó en contestarla, según publica ¡Chance'.

La ex presentadora de 'Gran Hermano' comentó que no le caía nada bien la sevillana, a la vez que aseguraba que «le molestaba verla, no me cae bien». Pero parece que este sentimiento es mutuo.

Mila respondió a los comentarios de la menorquina, enviándole un mensaje que no tiene muchas interpretaciones: «Eres una chunga».

Ximénez recordó que la televisiva lo que busca es hacer daño a Jorge Javier Vázquez, porque todavía no asume que le hayan dado a él la presentación de 'Gran Hermano'. Del mismo modo, la ataca asegurando que es una amargada y endiosada, pero, no obstante, ella no tiene miedo a nadie.