Jorge Javier Vázquez acusa a una expareja de querer chantajearle

Jorge Javier Vázquez ha sido el primer invitado de la nueva temporada de 'Planeta Calleja'. En esta ocasión, se desplazó con el presentador hasta la Polinesia francesa donde tuvo oportunidad de bucear, caminar por la selva e, incluso, hacer rápel. «Cómo me ponga muy al límite me largo», decía el presentador de 'Sálvame', antes de encontrarse con su guía Jesús Calleja, según recoge 'Bekia'.

Según iban practicando el senderismo por la selva, el conductor del programa le iba preguntando a Jorge Javier temas de su vida privada. Fue cuando éste le comentó que el camino «está empezando a hacerse complicado y nos podemos pegar una...», confesó no ser religioso pero sí empezar «a darme angustia que esto se acabe. Siento que necesito hacer algo de cara a los demás. Aunque a ti te vaya bien, es imposible ser feliz con todo lo que te rodea si piensas un poco» y aseguraba que huye «cada vez más del conflicto. Al principio las peleas de 'Sálvame' me hacían mucha gracia, pero con el paso de los años, inevitablemente, esos conflictos se van volviendo cada vez más descarnados y cada vez me afectan más. Y lo siento incluso en el estómago, como con ansiedad. Antes era más bombero pirómano pero, como ellos sufren, ahora ya no me gusta estar en un trabajo que la gente sufra».

En la conversación entre el aventurero y el presentador tampoco pudo faltar el tema del padre de este último y a quien considera que defraudó porque «le hubiera gustado verme casado y con hijos, mientras que mi madre ha desarrollado una paciencia conmigo que me encanta y creo que se entera de cosas de mí por televisión. Se enteró de mi orientación sexual cuando yo tenía 28 años por una hermana mía».

En cuanto a la faceta profesional, señala que está viviendo un gran momento, aunque también recuerda que hace tres años tuvo una gran crisis «y a punto estuvo de desaparecer». Pero evitó esa tragedia refugiándose en el teatro: «Apareció un proyecto que me interesó muchísimo, que era hacer una función de teatro y pensé: acabo esta temporada de 'Sálvame' y me voy un poquito. No salió la función pero me sirvió mucho para respirar y luego salió la que sí he hecho».

Jorge Javier también confesó que bebía alcohol para «evadirse y entrar en los sitios porque realmente no me gustaba los sitios por los que salía o la música. Y ahora si diera la vuelta atrás lo volvería a hacer pero disfrutando. Y me hubiera gustado ser más promiscuo pero yo de joven era muy tonto y me enamoraba. Conocía a un tío, me acostaba con él una noche y creía ya que era el amor de mi vida».

Una de las confesiones que más llamó la atención fue la vivida con un exnovio. «Han intentado chantajearme pero lo denuncié. Yo no he tenido nunca miedo a tener relaciones por temor a que luego lo contaran. No quiero que mi vida personal se vea afectada por mi trabajo». Y sobre su novio Paco dice que lo que más le gusta es que no quiere formar parte de su vida pública. También señala que han roto en numerosas ocasiones porque «los dos tenemos unos caracteres muy fuertes. Entonces antes si teníamos una pelea decíamos adiós y podíamos estar mucho tiempo separados. Una vez estuvimos nueve meses separados. Y la ruptura ha hecho que se afiance mucho nuestra pareja».