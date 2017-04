Chiqui cambia su 'look'

Chiqui, la exconcursante de 'Gran Hermano', ha sido una de las invitadas al programa 'Cámbiame' donde no ha tardado en emocionarse. Ese proceso de cambio ha girado en torno a sus complejos pero, principalmente, sobre la relación que mantiene con su marido Borja, que ha pasado por numerosos altibajos, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.

Al entrar en plató, Chiqui comentó: «Visto mal porque mi marido me elige la ropa porque yo no sé elegirla». A continuación, Almudena no dudó en someterse a un cambio radical. Para realizar esa transformación el 'coach' elegido fue Cristina Rodríguez. Ambos fueron a una tienda de ropa de Madrid, pero antes de probársela, en el programa hablaron sobre su vida: «Borja escoge la ropa pero luego no le hago ni caso, voy como un adefesio». La murciana sostiene que sus mayores complejos son su tripa y trasero, de ahí que Cristina intentara hacerla sentirse segura de ella misma.

Durante el programa también ha hablado de los problemas que tiene que superar de crecimiento, emocionándose con facilidad al recordar como sus amigos y hermana crecían y ella no: «Es duro porque te ves diferente a los demás. Mis compañeros nunca se han metido conmigo, algo que me lo ha puesto bastante fácil, pero tú ves a tus compañeros crecer y dices por qué me ha tocado a mí».

Durante la entrevista también hicieron referencia a su relación con su marido Borja y cómo había podido superar sus infidelidades. Almudena ha contado cómo es su día a día: «Es buen padre, antes era un poco cabeza loca. Yo soy la que tira del carro trabajando y ahora le estoy dejando más a él». El cabeza de familia comenta que el casi 'affaire' de su mujer con el redactor de 'Sálvame Snow Week' le molestó mucho, aunque la quiere mucho: «Si quiero estar con ella tengo que estar para lo bueno y para lo malo. Para mí es un orgullo ser el marido de Chiqui. Es mi media naranja, es mi amor».

Momentos después de la entrevista, pudimos ver a Chiqui traspasar la pasarela totalmente cambiada, con su nuevo pelo rubio y corto y un flequillo de los más estiloso. Respecto a su ropa, iba con un quimono y unos tacones que la estilizaban. Por su parte, su amigo Iván Madrazo se emocionaba al verla: «Me recuerda a cuando estábamos en 'Gran Hermano', está muy guay y a ver si le cambia un poco la suerte» y Borja no dudaba en afirmar que estaba guapísima y que iba a hacer los deberes que le había puesto Cristina. Chiqui afirmaba: «Por mi parte voy a hacer los deberes. Tengo ganas de que me siga saliendo bien mi relación con Borja».