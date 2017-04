Amber Heard inicia una nueva relación con el multimillonario Elon Musk

Tan solo han transcurrido tres meses de su tormentoso divorcio con Johnny Depp, y Amber Heard ya ha comenzado una nueva relación. Esta vez el afortunado ha sido el multimillonario Elon Musk. Su primera aparición pública ha sido en Australia, donde la actriz graba su nueva película, 'Aquaman'.

La nueva pareja fue fotografiada el 23 de abril en la reserva Currumbin, en Queesland. Transcurridas unas horas, la actriz compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en la que aparece con el fundador de Tesla, según recoge el portal 'Bekia'.

En la instantánea se encuentran los dos y en ella el millonario luce una marca de los labios de chica en su mejilla. La foto iba acompañada del mensaje: 'Cheejy' (Descarado). Esta no es la primera vez que se le ha visto juntos. En marzo también fueron 'pillados' en la proyección del documental 'An Inconvenient Sequel: Truth to Power'.

El reciente pasado de Amber Heard está marcado por su polémico divorcio de Johnny Depp, que puso fin a los 15 meses de matrimonio de la pareja, en los que también hubo una orden de alejamiento que solicitó la actriz por supuestos malos tratos del actor. Acusaciones que negó el actor, pero que la familia de Amber intentó dinamitar al aportar pruebas que demostraban esos abusos.