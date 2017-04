Alyson habla de todo en Sábado Deluxe, de Antonio, Marco, Álex González, y su paso por 'Hable con ellas'

Alyson llegaba al plató de Sábado Deluxe sin pelos en la lengua y dispuesta a hablar de cualquier cosa porque, lejos de quedarse en su pado por reality (que también hubo mucho de eso) no se cortó a la hora de hablar de su relación con Álex González y su paso por 'Hable con ellas'.

Y el tema estrella de la noche fue Antonio, el brasileño con el que la americana pasó del edredoning a la hora sin cámaras. "Antonio ha dicho que le gustaba más el 'edredoning' que la hora sin cámaras y yo flipando", decía Alyson. Y es que ella reconoció que no se sentiía del todo orgullosa. "Me da vergüenza haber tenido sexo delante de millones de espectadores". De hecho, mientras se veía su vídeo de la hora sin cámaras, se tapaba los oídos.

Las preguntas de los colaboradores tampoco daban puntada sin hilo. María Patiño le preguntaba si el edredoning había sido igual que practicar sexo en la vida normal y ella respondía: "Fantástico, todo fantástico". Por su parte, Alonso Caparrós fue todavía más directo: "¿Qué te dio Antonio debajo del edredón?" y la ganadora respondía con humor: "Lo que tenía". El gesto con las manos dejaba poco a la imaginación: "Antonio es muy muy especial", remataba.

Y no podían faltar en esta entrevista ni Marco ni Aylén. "No tenemos nada en común y me da un poco de, no diría pena porque no es eso, sino que yo veo que es una chica un poco insegura y se ve que no se lo pasa bien", explicaba Alyson Eckmann. "La vida es para pasárselo bien. Es celosa, pero eso hay que controlarlo", concluía. Mientras insistía en que con Marco solo la unía una bonita amistad y que la atracción le duró un par de semanas.

Alyson también tuvo tiempo para reconocer su relación fugaz con Álex González. "Nos conocimos y me invitó a cenar. Luego fuimos a su casa en el campo, nos lo pasamos muy bien y ya se fue todo a la mierda". Además, añadió: "No prosperó porque no hubo feeling". "También pasó una cosa que me fastidió un poco. Cuando estás conociendo a alguien y sale en las revistas que estáis enamorados, te mete algo en el cuerpo y te prohíbe...".

En 'Hable con ellas' dijo haberlo pasado realmente mal. "Me iba muchas veces a casa en el taxi llorando. Por twitter me hundí, me machacaron. Tuve que ir al psicólogo porque creía que era una mierda". También reconoció que con Marta Torné nunca se llevó bien.