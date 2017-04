Rosa Benito, tras su salida por la puerta de atrás de 'Sálvame', regresa a Telecinco

Rosa Benito volverá a Telecinco el próximo domingo, la cadena en la que creíamos que no la íbamos a volver a ver nunca más, teniendo en cuenta la forma en la que se salió de 'Sálvame'.

La madre de Chayo Mohedano participará en el debate de 'Supervivientes 2017', en calidad de vencedora en la edición de 2011, una victoria que se convirtió en el momento de cambio en su vida ya que nadie olvida el «este es mi momento» que le dedicó a su marido, Amador Mohedano, tal y como recuerda el portal 'Chance'.

La encargada de dar el anuncio de la participación de Rosa Benito en el debate fue Sandra Barneda, aunque lo hizo sin desvelar el nombre: «Un nombre que no puedo decir yo, que hace tiempo que no pisa un plató de Telecinco. Es una mujer que fue ganadora de 'Supervivientes'», comentó la presentadora. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez, enfadado con Rosa porque no le había dicho nada, añadió: «Como traigáis a Rosa Benito se va a liar la mundial».

Ahora solo nos queda esperar al domingo y ver cómo es recibida por sus antiguos compañeros que, por cierto, no parece que guarden buenos sentimientos hacia ella. Recordemos que en su último programa intentó suavizar sus enfrentamientos para despedirse con buen sabor de boca: «Quiero verlo como una etapa, algo distinto. Las cosas, igual que empiezan, terminan (...) A pesar de que ha habido cosas buenas y malas, me quedo con lo bueno», comentó.

Parece que a Rosa Benito la vida le vuelve a sonreír, ya que además de volver de nuevo a la pequeña pantalla, vuelve a tener un amigo que le ha devuelto la sonrisa, Antonio Robles, responsable del programa, ya desaparecido, '¿Dónde estás corazón?'