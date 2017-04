Penélope Cruz sale de fiesta con Julia Roberts y Kate Winslet

Penélope Cruz, Julia Roberts y Kate Winslet han demostrado que son buenas amigas. Después de acudir a un evento de una marca de cosméticos en Mónaco, y tras pasar por el obligado photocall y entrevistas varias, se relajaron en una cena donde sonó la famosa canción 'I say a little prayer' y donde la actriz española no dejó pasar la oportunidad de cantar junto al fotógrafo Marcus Piggot, la protagonista de 'Pretty Woman' y la de 'Titanic'. El vídeo de la 'interpretación' suma ya 236.000 reproducciones.

Las tres actrices, madrinas de una marca cosmética, han vuelto a coincidir en una cena de gala, pasándoselo a lo grande, tal y como ha dejado constancia de ello en las redes sociales la mujer de Bardem. Además del vídeo, también colgó una foto junto a sus amigas bajo el título 'La pasada noche con estas increíbles mujeres'.