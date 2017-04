Lydia Lozano muestra su transformación tras su paso por 'Cámbiame VIP'

Un cambio de última hora provocado por un problema de salud impidió que Toya, la madre de José Luis de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', fuera la protagonista de 'Cámbiame Vip', lo que llevó a que Carlota Corredera pensara en Lydia Lozano como sustituta.

La colaboradora de 'Sálvame', a pesar de insistir en que estaba muy segura con su 'look', accedió a participar en el programa y ponerse en manos de Pelayo Díaz, según recoge el portal 'Bekia'.

Lo primero que le ha preguntado el estilista es si tenía mucho cariño a su pelo, y es ahí donde Lydia se ha puesto como loca y ha dicho que su pelo no se toca, además también ha señalado que ella siempre lleva algo naranja y que «siempre el tacón, es algo fundamental en mi vida, no sé ir a una fiesta sin tacón, no sé bailar en tacones» y ha añadido «quiero que cuando entre aquí sea completamente otra Lydia, tú puedes ser muy radical, juega conmigo y convénceme. Pero vamos a discutir un poco, no todo te voy a decir que qué bonito».

Pelayo, antes de la transformación, le dijo a Lydia que él quería crear una persona «más contemporánea, más moderna, con un 'look' más salvaje».

Al traspasar la puerta 'del cambio' lo primero que pudimos ver fueron unas sandalias rockeras con hebillas y taconazo y después apareció una Lydia espectacular con una falda de cuero por la rodilla y una camisa de rayas con un enorme escotazo. Atrás quedó su melena rubia, dando paso a una Lydia morena con un tupé, dejando a los presentes con la boca abierta.

Al verla, uno de sus compañeros de tertulia, Kiko Matamoros, comentó: «Tiene su punto, me mola, pero creo que no va a aguantar este 'look' porque se gusta más como señora de misa de 12», mientras que Gemma López ha matizado que ese «no es su estilo».

A continuación ha llegado el momento en el que la protagonista del programa se mirara al espejo y ha asegurado que le «encanta porque me recuerda un poco a los años 50 del cine. El pelo yo veo que endurece mucho mi imagen. El 'look' me parece que si no hubiera sido por ti no me lo hubiera puesto y que... puedo venir una vez cada tres meses».