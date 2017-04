Kris Jenner tacha de enorme mentira las memorias de Caitlyn Jenner

Da la sensación que dentro del seno del clan Kardashian no ha sentado nada bien el libro que recoge las memorias de Caitlyn Jenner. La que parece que está más dolida es la matriarca Kris Jenner, que ha desmentido todo lo que cuenta su exmarido en su biografía, que saldrá a las librerías el 27 de abril, tal y como publica el portal 'Chance'.

En el último episodio del reality 'Keeping Up Kardashian', Kris mostró su indignación ante sus hijas, Kris y Khloé, por todo lo que cuenta en el libro su ex: «Lo he leído y lo único bueno que dice de mí es que fui encantadora en una fiesta. Esto no tiene sentido. Todo lo que dice es una mentira».

Jenner, visiblemente afectada, teme que a partir de ahora la vean como «una zorra y una estúpida». El transgénero de 65 años no se ha querido callar y ha asegurado que la madre de sus dos hijas pequeñas sabía su verdadera identidad de género, aunque ella insiste en que se enteró por el libro. «Intenté mejorar mi relación y pasar tiempo con ella (Cait), pensando que tal vez así vería algo que no estaba viendo. He abierto mi casa y mi corazón a una persona a la que no le importo una mierda. Así que ya está. Nunca he estado tan enfadada y decepcionada con alguien en toda mi vida», señala la empresaria.

Para echar más leña al fuego, la prensa internacional publicaba una de las confesiones que más le habría dolido a Kris Jenner y que hacía referencia a que Caitlyn llevaba medias y sujetador debajo de su ropa de trabajo. El exdeportista también relata que «robé maquillaje, no solo a Kris, también al resto de la tropa K (Kardashian) porque -créeme en esto- hay más maquillaje en nuestra casa que cualquier otra cosa. He comprado tanto maquillaje como libros. Tenía los libros, junto a mi escasa colección de ropa, en un armario cerrado bajo llave en la parte de atrás de mi vestidor».