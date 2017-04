Justin Bieber humilla a Luis Fonsi

El pasado lunes, Justin Bieber logró revolucionar las redes sociales interpretando, en castellano por primera vez, una versión de 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Pero estos dos artistas, cuando se han subido juntos a un escenario unos días después en un concierto en Puerto Rico, no han entusiasmado a sus fans de la misma manera.

Durante la actuación del canadiense, Fonsi se subió al escenario para cantar los dos al unísono la canción del momento. Todo apuntaba a un momento mágico, pero la actitud del cantante desembocaría en polémica. Bieber no disimuló que no le hacía mucha gracia cantar junto a Fonsi, mostrando una apatía que no pasó desapercibida para el público. El momento más humillante para Fonsi llegó al final, cuando el canadiense le quitó el micrófono para cortar sus palabras y continuar con su show.

Las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, de las que también se han hecho eco diferentes medios de comunicación, según recoge Chance.