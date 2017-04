Gloria Camila no quiere saber nada de Rocío Carrasco

Los seguidores del reality aventurero de Telecinco pudieron ver ayer uno de los momentos estelares del concurso: el salto desde el helicóptero a las aguas hondureñas de los 16 participantes de 'Supervivientes'. Pero, además, también se pudieron seguir los vídeos de presentación de cada uno de los concursantes en el que hacían una declaración de intenciones antes de viajar a Honduras.

Una de las aventureras que más expectación ha levantado ha sido Gloria Camila, la hija de Ortega Cano, que no llega sola a la isla, sino acompañada de su novio Kiko Jiménez. «Mi padre me ha dicho que me va apoyar a tope, que confía mucho en mí y bueno..., que va a estar ahí para todo» y añadió: «He hablado con mis tíos, que son también los que me importa su opinión y, si en algún momento ellos me hubiesen dicho que no, yo no iría a 'Supervivientes'».

Sus declaraciones no acabaron ahí, la joven también recordó los momentos felices previos a la muerte de su madre, tal y como publica el portal 'Bekia', cuando tenía 11 años: «Mi mejor recuerdo de mi infancia es... la unión de la familia. Mi madre, mi hermano... todos».

Y, por supuesto, tampoco faltó la pulla para Rocío Carrasco: «Solo tengo dos hermanos. Rocío Carrasco, para mí, nada... No significa nada», refiriéndose a José Fernando y José María. Por si fuera poco, también dijo de ella que «no creo que sea una buena madre», debido a la mala relación que tiene ésta con sus hijos David y Rocío Flores. La joven concluyó su intervención diciendo: «No nos unimos solo contra Rocío Carrasco, no. Cuando se toca el tema del museo de mi madre y todo lo que conlleva Rocío Carrasco pues es verdad que nos unimos más».

Ya dentro de la gala, la concursante se acordó de las personas que más le importan, a quienes les iba a dedicar su salto desde el helicóptero. «Te quiero muchísimo, no te preocupes por mí que voy a estar bien», afirmó Gloria Camila dirigiéndose a su padre y añadió: «Todo lo que gane te lo voy a dar a ti, a José y al enano». Unas palabras que iban dirigidas a Josefer y al niño que su padre tiene con Ana María Aldón.