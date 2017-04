Aparece muerto en su coche el padre de Cuba Gooding Jr

Cuba Gooding fue encontrado sin vida en el interior de su coche en Ventura Boulevard, en Woodland Hills, un barrio situado al noroeste de Los Ángeles. Por el momento, se desconocen las causas reales de su muerte, aunque los investigadores comienzan a barajar la posibilidad de una sobredosis, según recoge el portal 'Chance'.

En el interior del vehículo del cantante de 72 años se encontraron varias botellas vacías de bebidas alcohólicas, según recoge el portal TMZ.

El padre de Cuba Gooding Jr, ganador de un Oscar, era un prestigioso cantante de soul que alcanzó la popularidad en la música gracias a su voz aguda y dulce en el grupo The Main Ingredient, alcanzando la fama en los setenta gracias al tema 'Everybody Plays the Fool'.