Shannon Purser se confiesa bisexual

Shannon Purser ha encontrado en las redes sociales el camino para hacer sus confesiones más íntimas. Si hace una semana la actriz publicaba que había sufrido ansiedad por el tema del sexo, ahora ha querido confesar en Twitter su condición sexual, según recóge el portal 'Bekia', y para ello ha publicado un emotivo mensaje que dice: «Normalmente no suelo hacer esto, pero considero que es un buen momento para hacer público algo tan personal. Hace poco confesé mi bisexualidad a mis padres y amigos», y continúa: «Esto es algo que todavía estoy procesando y tratando de entender, y no he querido hablar mucho sobre ello. Soy muy muy nueva en la comunidad LGTBI. De cualquier manera, no es bueno decir que estoy decepcionada sobre mí misma, especialmente como una cristiana que siempre ha enseñado a hablar con amor a los demás», y finalizaba el mensaje diciendo: «Gracias a todo el mundo que me tendió la mano en este momento y me educaron sobre la realidad del 'queerbaiting' y lo siento por aquellos a los que hayan lastimado. Mucho amor, Shannon».

La actriz de 'Stranger Things' también hace un recordatorio sobre la serie 'Por 13 razones' que emite Netflix: «Aconsejaría no ver 'Por 13 razones' si actualmente estás luchando contra pensamientos de suicidio o habéis sufrido una agresión sexual».

La actriz, aunque le gusta la ficción, también es consciente de que hay escenas que superan la realidad: «Hay algunas escenas muy gráficas que podrían desencadenar recuerdos y sentimientos dolorosos. El show tiene cosas realmente buenas y no tengo dudas de lo importante que es y la utilidad que puede tener en los demás. Tener cuidado», concluye.