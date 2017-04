Paz Padilla recuerda su encuentro 'sexual' con Fernando Tejero

Bertín Osborne tuvo ayer en su programa 'Mi casa es la tuya' más trabajo del habitual ya que en vez de entrevistar a un famoso tuvo que hacerlo a toda una comunidad de vecinos, la de Mirador de Montepinar. Los inquilinos de la serie 'La que se avecina' fueron desfilando delante del presentador a quien contaron sus vivencias, unas más divertidas que otras, pero, sin duda alguna, uno de los momentos más graciosos fue el protagonizado por Paz Padilla, que no dudó en contar una anécdota de una de las grabaciones, tal y como recoge el portal 'Bekia'.

Mientras preparaban la barbacoa, la cómica le tocaba el brazo a Fernando Tejero y éste le decía: «Déjame y no me toques mucho que ya sabes tú que...». Fue entonces cuando el actor contó ese divertido momento: «Teníamos una secuencia los dos de cama y ella estaba en bragas con los pechos al aire y yo en pelotas. Ella estaba encima de mí y tardaban mucho en dar el 'acción' y yo dije 'madre mía qué calor desprendes' y ella respondió 'cállate que estoy 'empitoná». Al recordar la secuencia, los dos comenzaron a reírse y la gaditana no tuvo ningún problema en decir: «Fue un instinto animal» y Tejero comentaba: «Tenía los pezones para colgar la trenca».

Antes de que Tejero relatara toda la historia, Paz Padilla le había advertido que no la contara que «estoy casada», a lo que el actor respondió: «Y que tendrá que ver eso. Te seguirás poniendo cachonda».