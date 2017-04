Lesley Murphy se desnuda para mostrar su doble masectomía

Lesley Murphy se convirtió en uno de los rostros más populares de la serie 'The Bachelor' desde el 2002, año en el que debutó. Unos años después, en 2013, luchó por hacerse con el amor de Sean Lowe, pero no pudo ser y desde entonces la joven ha estado alejada de los focos mediáticos debido a un problema de salud del que se supo el pasado 11 de abril, cuando la revista 'People' publicaba la noticia de que Lesley Murphy se había sometido a una doble masectomía preventiva. La decisión la tomaron los doctores después de comprobar que uno de los índices daba positivo.

Una semana después de someterse a la doble masectomía, la blogger ha publicado en las redes sociales una fotografía donde se puede apreciar los resultados de la intervención: «Mi madre me lava y me seca el pelo. Ella me viste por las mañanas, me cura dos veces al día y está pendiente de mí. Ha estado durmiendo en la habitación del hospital durante las primeras noches. Me ayuda dentro y fuera de la cama haciendo las horas horribles en las que tengo dolores mucho más llevaderas», comentaba la joven.

Lesley también ha querido recordar cómo está afrontando este duro momento: «Tengo que dormir de espaldas en la misma posición cada noche. A veces hago movimientos erróneos y mi pecho me duele. Pero, en general, creo que la mitad superior está cicatrizando muy bien. Me estoy preparando para la cirugía reconstructiva pero todavía no me puedo someter hasta que mis cicatrices no se curen».

Tras pasar por la pequeña pantalla, Lesley probó suerte como bloguera y creó un blog en el que contaba sus viajes, uno de sus mayores hobbies. En el blog aconseja los mejores sitios a los que acudir teniendo el plan que tengamos. También ofrece sus preferencias en el mundo de la moda, así como también muestra algunos ejercicios deportivos con los que se mantiene en forma, tal y como publica el portal 'Bekia'.