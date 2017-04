El primer matrimonio de 'First Dates' vuelve al programa

Si es que hasta los nombres apuntaban a que podría acabar bien. Cristian y Cristina han vuelto por tercera vez a 'Fist Dates' (antes fue en junio) y lo han hecho en el primer aniversario del programa y como la primera pareja cuyo encuentroha acabado en boda.

"Es increíble la compatibilidad que tenemos como pareja", dijo Cristian. Por su parte, Cristina reconoció que acudir al programa fue la mejor decisión de su vida así como irse a vivir a Málaga con su marido.

Pero no todo ha sido un camino de rosas. Cristina reconoció sus discrepancias: "Una bronca gorda no hemos tenido", apuntó ella—: en la noche antes de la boda él se fue de despedida de soltero. "¿Tú crees que eso es normal? No me puede llegar a las cinco de la mañana cuando hay que madrugar", le preguntó a Sobera.

La pareja cenó y recordó su primera cita. Después, el siguiente paso: "Tenemos que empezar a agrandar la familia, ¿no?". Sobera les regaló un viaje a París porque los niños vienen de allí.

Los Cris, como apoda el programa al matrimonio, se emocionaron. "Os consideramos de nuestra familia. Gracias a vosotros hemos formado esto", aseguró Cristian. Y prometió que si se convertían en padres los miembros de First Dates serían los primeros en saberlo.