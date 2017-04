Uno de los personajes míticos de 'La que se avecina' abandona la serie

De noticia bomba se podría calificar la salida de 'La que se avecina' de uno de los principales personajes de la ficción de Telecinco. La serie, que recientemente ha anunciado el fichaje de una actriz famosa, dice adiós a otra que no lo es menos, según recoge Ideal.

El personaje que nos abandona es la mística Araceli Madariaga, un papel interpretado por la actriz Isabel Ordaz. La intérprete ya había dejado en otras ocasiones la serie pero esta vez parece que es definitivo, ya que no ha confirmado fecha de regreso. «A mí no me matan. Si la serie tiene que estar 10 años más, que lo esté. No hemos podido cuadrar las fechas y yo estaba apostando más fuerte por teatro», ha señalado.