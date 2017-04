Marron sorprende con su nuevo 'look' a sus seguidores

La sección de Marron en 'El Hormiguero' se ha convertido en todo un clásico. Una sección que no deja de sorprender, pero que ayer dio algún que otro susto. El primero fue para Lolita cuando vio que en un recipiente traían insectos, lo que provocó que huyese del plató hasta que le convencieron de que no le iba a pasar nada. El otro susto, y no menor, fue el que nos dio Marron con su nuevo 'look', que asombró a todos sus seguidores de las redes sociales. El colaborador de Pablo Motos se había rapado su característica perilla y parecía otro.