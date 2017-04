Kiko Hernández regresa a 'Sálvame'

Kiko Hernández ha regresado al plató de 'Sálvame' tres meses después de que tuviera que salir apresuradamente hacia Estados Unidos por el nacimiento prematuro de sus dos hijas, Jimena y Abril, y donde permaneció durante dos meses antes de regresar a España, según publica 'Bekia'.

Hoy, 19 de abril, ha sido el día elegido por el tertuliano para regresar al programa que le ha hecho famoso. Una vuelta muy especial, ya que Kiko se ha plantado con sus dos mellizas en el estudio. Durante el programa, Kiko y Jorge Javier Vázquez dieron un paseo muy especial llevando a las pequeñas en sus carritos. En el paseo, el presentador le preguntó que es lo peor que llevaba de la paternidad y Kiko le respondió que no había nada malo: «He visto a mucha gente que dice que te cambia la vida, pero a mejor, no hay nada malo...». Jorge Javier también le preguntó cuál era para él la niña más guapa de las dos y éste contestó que Jimena un poco más: «Jimena es más guapilla, aunque la otra es muy guapa también, es resultona. Afortunadamente, no se me parece ninguna, aunque a Abril le salió el diente...».

El orgulloso padre también comentó que salían poco de casa, por recomendación del pediatra: «Nacieron con 6 meses y 3 semanas, hace dos semanas que tenían que haber nacido, así que imagínate...». Este comentario le ha llevado a recordar lo mal que lo pasó, pero ahora era feliz y lo volvería a hacer: «Lo hemos pasado muy mal, pero lo volvería a repetir el año que viene... lo volvería a hacer. Si el año que viene quiero volver a ser padre... no sé todavía.... Es lo más grande que me ha regalado la vida. Me lo ha dicho mi madre: 'Esto es lo más bonito que has hecho en mi vida'».

La conversación con el presentador de 'Sálvame' ha concluido con una rotunda afirmación refiriéndose a que no necesita tener pareja para compartir la paternidad: «El proceso lo inicié solo y ahora mismo estoy a gusto solo y con mis dos niñas».