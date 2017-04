Katie Holmes y su hija Suri Cruise disfrutan juntas de las vacaciones de Pascua

Katie Holmes, al igual que muchas celebrities, han querido pasar estas vacaciones de Semana Santa alejadas de sus tareas rutinarias y disfrutar de sus familias y seres queridos. En este caso, Holmes ha optado por tomarse unos días de descanso en las playas de Florida, según recoge 'Bekia'.

Para dejarnos pruebas de lo bien que se lo han pasado, tanto ella como su hija Suri Cruise, la actriz a publicado imágenes y divertidos vídeos en su cuenta de Instagram. En una de esas instantáneas aparece abrazando a su hija frente al mar y con el mensaje: «Mi dulzura #amor #playa #agradecida».

La expareja de Tom Cruise también publicó otras fotografías con otros familiares, demostrando lo orgullosa que se siente de su familia en un momento espléndido de su vida.

En cuanto a su vida sentimental, siguen los rumores sobre una posible relación con el actor Jamie Foxx, una relación que ninguno de los dos ni ha confirmado ni ha desmentido. Según 'US Weekly', la pareja ya no quiero ocultarse más: «Katie está cansada de jugar a esconderse. Ella y Jamie saldrán a cenar más a menudo e incluso ya están hablando sobre un viaje a Europa».

No obstante, la actriz está preocupada por el revuelo mediático que se pudiera crear por esta relación amorosa, de ahí las medidas que toman para que los paparazzi no les vean juntos. «Para hacer imposible obtener pruebas fotográficas que demuestren que están juntos, Katie y Jamie viajaban en coches con los cristales tintados y cogían ascensores secretos», señala una fuente a 'US Weekly'.