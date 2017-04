Empeora el estado de salud de María José Campanario

Una semana después de haber ingresado en el hospital de Jerez por una crisis de fibromialgia, María José Campanario no parece experimentar una mejora en su estado de salud. El entorno de la mujer de Jesulín de Ubrique sigue estando muy preocupado debido a que sus dolores no remiten y ella no deja de llorar, según recoge el portal Informalia.

María José ingresó en el hospital el pasado jueves debido a esta dolencia y cuando ha transcurrido una semana los dolores musculares y articulares no han remitido: «Llora cada dos por tres, está anímicamente muy mal. Le duele muchísimo la cabeza y no soporta la luz, así que las persianas de su habitación tienen que estar siempre bajadas», ha señalado personal del centro médico.

Por otra parte, su hermano también ha señalado que la familia está preocupada ya que el tratamiento que le están suministrando tendría que haberla aliviado los dolores, pero estos persisten.

La colaboradora de 'Sálvame' María Patiño ha comentado que María José podría solicitar al alta voluntaria mañana para acudir al juicio que tiene contra ella, que insinuó en un programa habría tenido una fuerte discusión con su suegra.