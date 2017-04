Chabelita le pone mala cara a Paz Padilla

Chabelita Pantoja y Paz Padilla parece que no se llevan demasiado bien o al menos es lo que parece después del desencuentro que mantuvieron en un avión que les llevaba a Italia para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa, según ha declarado la presentadora de 'Sálvame'. A su regreso a España la humorista comentó, refiriéndose a la hija de Isabel Pantoja: «Me miró con cara de asco».

Padilla comentó que, en un primer momento, no la había visto, haciendo responsable a la altura de la joven: «Yo estaba en una cola para coger un avión, y me llega una señora y me dice: 'Paz Padilla, ésta es Chabelita'».

Y después de unos minutos intentando localizarla, según publica 'Bekia', vio como la hija de la tonadillera esperaba para embarcar: «Y no la veía, luego me di cuenta de que es tan bajita que no se veía, pero al final la vi. Estaba con el novio, súper acaramelado, súper enamorado».

Cuando ya estaban dentro del aparato y Padilla ocupando en su asiento, pasó Chabelita por delante de ella, acompañada de su nuevo chico, Fausto. La presentadora la saludó, recibiendo respuesta solo de él: «Él fue muy simpático, me dijo hola, pero ella cuando me vio puso mal gesto y miró para otro lado. Me despreció».