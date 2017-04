Belén Esteban suma una nueva polémica a su vida

Belén Esteban no sale de uno para meterse en otro lío mayor. La tertuliana televisiva creía que todo iba a estar tranquilo a su regreso de sus vacaciones en Tenerife, pero de eso nada. A su batalla con Toño Sanchís, se le suma ahora una nueva 'historia'.

En el programa 'Sálvame', en el que participa como colaboradora, apareció un tanto decaída, lo que extrañó al resto de compañeros que le preguntaron por su estado. Belén dijo que por respeto a su hija no iba a decir nada, lo que hizo suponer a los tertulianos que ese estado de ánimo podría estar relacionado con la relación con el padre de su hija, tal y como recoge 'Chance'.

Belén ha comentado: «Es tan feo, primero dijiste que sí, luego que no, pero aquí está su madre. Estoy tan dolida, pero no le va a faltar y menos para lo que es, por supuesto, aunque no tuviera yo, lo pediría, pero lo tengo».

Aunque la colaboradora no ha dejado claro de quien hablaba, se intuía que era del futuro de su hija Andrea. No hay que olvidar que Belén desveló en 'Lecturas' el deseo de su hija de estudiar en el extranjero. Una decisión para la que cuenta con el apoyo de su madre y de Jesulín: «Casi nunca hablo con Jesús, pero le llamé para contarle que su hija se iba a estudiar fuera. No le quiero alabar porque es su obligación como padre, pero tengo que decir que cuando le propuse pagar los gastos entre los dos me dijo: 'Por supuesto que sí, mándame la documentación que quiero saber dónde va mi hija'. Me gustó mucho su respuesta».

Pero ahora parece que el torero ha cambiado de idea provocando el enfado de Belén...