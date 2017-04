Álvaro Arbeloa sufre una gran pérdida

Álvaro Arbeloa no está pasando por su mejor momento debido a la pérdida de su perro Sawyer. El ex jugador del Real Madrid le ha dedicado un bonito mensaje a «quién era un miembro más de su familia». El comentario que el salmantino ha querido compartir en las redes con sus seguidores dice: «Nunca seremos capaces de devolverles la mitad de lo que ellos nos dan. Porque nos entregan todo lo que tienen sin esperar nada a cambio. Te me has ido muy pronto, amigo, muy pronto... Y nunca fui capaz de devolverte tanto cariño... Ya te echo de menos, pequeño». El mensaje iba acompañado de una imagen en la que aparece su mascota en brazos del defensa.

El futbolista que ahora milita en el West Ham United Football Club de la liga inglesa ha recibido múltiples mensajes de sus fans compartiendo su dolor, según recoge 'Chance'.