Paula Echevarría se muestra tajante: «No permitiré que destrocen al hombre que amo»

Paula Echevarría, desde que se decidiera a hablar de su ruptura con David Bustamente, ha acaparado las portadas de las revistas del corazón. No ha tenido ningún tipo de problema en contar en qué punto se encuentra su relación con el cantante cántabro. La revista 'Corazón' ha publicado las primeras palabras de la intérprete tras conocerse su separación: «Estamos tratando de salvar nuestro matrimonio», ha explicado. Los últimos comentarios que han salido a la luz de su marido ha provocado que la actriz haya salido en su defensa, tal y como recoge El Ideal.

En los últimos días, el autor de la publicación, Aurelio Manzano, ha conseguido mantener una conversación con el entorno de Paula. «Jamás permitiré que hagan daño a David. Es el padre de mi hija y la persona que amo».

Aunque todavía no han tomado una decisión, está claro que la crisis de pareja existe. «Cuando tengamos algo decidido lo sabréis. (...) Adoro a David y él a mí. Las cosas no son siempre blancas o negras. (...) Y no hay terceras personas por ninguna parte», han explicado.

Paula ha comentado a su entorno más cercano que «se hicieron unas capitulaciones más por temas fiscales que porque nos fuéramos a separar. No tiene nada que ver».