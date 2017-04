Jorge Javier Vázquez deja al descubierto su número de teléfono en 'Got talent'

El pasado domingo sucedió un momento un tanto curioso que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales. Durante la realización de un truco de magia en 'Got talent', el concursante The Rocker solicitó al Jorge Javier Vázquez su teléfono móvil para la prueba, a lo que éste accedió gustosamente.

El truco concluía con una llamada que mostró el número de teléfono del miembro del jurado. Durante unos segundos aparecieron en cámara los dos móviles con los respectivos números reflejados.

Muchos espectadores se dieron cuenta del detalle y no tardaron en hacer capturas y publicarlas en las redes sociales. Parece mentira que siendo un programa grabado con unas semanas de antelación no se tomaran medidas para que no apareciese el número. Por otra parte, esa actitud hace pensar que el teléfono que prestó Jorge Javier no era realmente el suyo, de hecho algunos tuiteros al agregarlo a sus contactos por la foto mostrada en el perfil de Whatsapp, se corresponde con una mujer, según pubica Vertele.