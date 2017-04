Amor entre fogones

El pasado domingo comenzaba una nueva entrega de 'Masterchef'. En el casting final, además de conocer sus habilidades ante los fogones, los aspirantes tuvieron que responder a algunas preguntas del ámbito personal. Gracias a estas cuestiones los telespectadores se pudieron enterar de que el amor había surgido entre dos aspirantes, según recoge Vertele.

Se trata de Paula, una psicóloga de 28 de edad que logró superar las pruebas por lo que será una de las concursantes. Ella explicó a los miembros del jurado, Jordi, Samantha y Pepe, que se presentó a las pruebas acompañada por su expareja y allí encontró a su nuevo amor en un compañero de casting.

«Yo llego al casting de 'Masterchef' en una situación bastante complicada, porque llego con mi antigua pareja, que me acompaña él. Conozco a un chico, quedamos para compartir recetas, ir a por libros de cocina...», comentó Paula, mientras Samantha le preguntaba por su antiguo novio: «¿Qué ha pasado con tu otro novio?» y ella respondía: «Pues que le he tenido que decir que no».

El afortunado fue invitado por los jueces para que fuera testigo del pase de su pareja. Antes el joven comentó: «Me siento muy feliz y orgulloso de ella, pase lo que pase. He vivido muy de cerca el proceso, hemos sentido que somos solo uno. El día que me eliminaron del casting fue ella la que me consoló».