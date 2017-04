Ben Affleck podría haber encontrado una sustituta de Jennifer Garner

Ben Aflleck no ha tardado en encontrar repuesto a su mujer, Jennifer Garner, y eso que hace unos días veíamos cómo la pareja, en compañía de sus hijos, celebraban la misa de Pascua. Ahora, las informaciones publicadas por el portal TMZ han roto por completo esa idílica estampa. Fuentes cercanas a ambos actores han señalado la posibilidad de una posible relación del intérprete: «Está saliendo con alguien, aunque no es nada serio. Él se está mudando de la residencia familiar a una nueva casa», desveló el informador al portal, que añadió: «Está listo para seguir adelrante con su vida».

Garner, de 44 años, estaría atravesando un momento de tranquilidad, después de haber apoyado a su marido en el camino de su dura rehabilitación. Por el momento, no se la relaciona sentimentalmente con nadie. Ella sigue inmersa en su profesión como lo ratifica que ya está en la pequeña pantalla la serie 'Llama llama' en la que ella pone la voz, al igual que en la cinta de animación 'Amusement Park' y, en breve, arrancará el rodaje de 'Simon vs. The Homo Sapiens Agenda' junto a Colton Haynes.