Un mes de trabajo social para Diego Matamoros

Diego Matamoros y su ex Tanit Grande acudían hoy, 17 de abril, a los Juzgados de lo Penal para responder a la denuncia que ella le puso al hijo del televisivo Kiko Matamoros por malos tratos y presunta violencia, según recoge el portal 'Bekia'.

En un primer momento, la Fiscalía solicitó seis años de cárcel para él, mientras que la defensa de su expareja solicitaba para año y medio de prisión, además de una indemnización y orden de alojamiento de 500 metros. Finalmente, Diego Matamoros ha sido sancionado con 31 días de trabajo social y una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho meses.

Al salir del juzgado, Diego ha señalado que durante este tiempo su mejor apoyo ha sido su madre Marian Flores: «Mi madre siempre ha estado ahí, ella me lo ha dicho, `Diego asume tus errores' y no es algo que sea bonito. Pero asumo mi error». También ha sido consciente de que se produjo un golpe fortuito esa misma noche. Pero «la gente que me conoce sabe que soy incapaz de hacer daño a la gente a propósito», señalaba.