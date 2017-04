Terelu Campos y Pipi Estrada se vuelven a ver las caras

La relación entre Terelu Campos y Pipi Estrada, a día de hoy, se puede calificar de espantosa. Pero no es algo nuevo. Desde que mantuvieron una relación hace aproximadamante diez años, la relación entre ambos ha ido de mal en peor. No podemos olvidar esas imágenes en las que, supuestamente, Terelu tiraba por la ventana la ropa del periodista, echándole de su casa. Aquella etapa de sus vidas acabó de forma pésima pero con el paso de los años la situación no se ha arreglado.

Durante la Semana Santa, ambos coincidieron en la capital malacitana. De todos es conocido la pasión de las Campos por estos días de devoción, de ahí que esta cita sea para ellas obligatoria. Gracias a ese fervor de Terelu, Pipi Estrada pudo entrar en la Cofradía de Jesús Nazareno El Rico y María Santísima del Amor, de la que la periodista era una gran seguidora.

Pipi Estrada, tras su ruptura con Terelu, comentó que María Teresa Campos había ofrecido a la cofradía 18.000 euros para que él no saliera como costalero y evitar el encuentro con Terelu Campos que no falta nunca a la procesión, pero por lo que parece el ofrecimiento no tuvo respuesta, según recoge el portal Bekia.

El pasado miércoles santo volvió a ocurrir y los dos cruzaron sus miradas, aunque en esta ocasión el encuentro ha sido más tenso de años anteriores. Según recoge Esdiario, uno de los costaleros que acompañaban a Pipi durante el recorrido le advirtió de que Terelu le estaba mirando fijamente, pero éste no quiso devolverle ni la mirada.