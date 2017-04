Sergi Arola triunfa en Chile

Sergi Arola ha conseguido renacer de sus cenizas en algo menos de un año. Corría el verano de 2016 cuando el prestigioso cocinero catalán mantenía una deuda de 308.000 euros con Hacienda lo que le llevó a cerrar las puertas de su gastrobar en Zurbano 31. A esto se le unía la ruptura con Silvia Fominaya.

Ante tal situación, decidió cruzar el Atlántico e instalarse en Santiago de Chile donde hoy se encarga de la versión del 'Masterchef' del país sudamericano. Pero no solo eso, ahora también se le ha relacionado con una conocida actriz de telenovelas, según publica El Mundo.

Sergi Arola se ha convertido en la flamante figura de la franquicia de 'Masterchef'. «Las cosas no pasan porque sí, todo te va llevando a un punto», comentó el chef poco tiempo después de pisar suelo chileno. Y parece que ese tiempo le está dando la razón ya que cada noche que la televisión chilena emite su programa su nombre se convierte en trending topic en Twitter y no solo por su buen hacer ante los fogones, sino también porque su nombre comienza a aparecer en la prensa del corazón. Así, hace tres semanas, le relacionaron con una actriz de telenovelas chilenas, aunque él quiso poner fin a esos rumores, anunciando que su corazón pertenece a una madrileña.

La chica con la que, supuestamente, se le relacionaba era Ingrid Cruz, actriz de teleseries conocida por la ficción 'Machos'. La chilena dejó entrever esa posible química que había entre ambos con la publicación en las redes sociales de unas fotografías en las que aparecía junto al cocinero catalán. Esos rumores llegaron hasta Silvia Fuminaya, quien no tardó en defender lo suyo, a la vez que Arola no desmintió el romance, aunque juró fidelidad a Silvia, con quien habría acabado su relación hace siete meses.

Para desmentir los rumores publicó: «Concuerdo con que una actriz y un chef forman una pareja fantástica, por eso estoy con Silvia Fominaya». Nunca el chef esperaría tener respuesta a este comentario de sus seguidores en Instagram, que cuestionarían la decisión de volver con la presentadora y defenfer a la chilena. En la red social se pudieron leer comentarios como: «Es más bonita Ingrid, pero se respeta tu actitud», «claro, como estando a la distancia ella 'ya no se asfixia'».

Al leer estos comentarios, Silvia Fuminaya no dudó en conceder una entrevista al diario chileno 'Las Últimas Noticias' en la que afirmó que «ya no tengo 15 años, tengo plena confianza en Sergi. Sé lo que hemos vivido juntos y sé que si apareciera alguien en su vida sería la primera en saberlo. No voy a hablar de ella porque ni siquiera la conozco, pero me parecen de mal gusto las fotografías que dan lugar a engaño».

Por otra parte, Arola volvió a recordar que ha recuperado su relación con Silvia Fuminaya: «No hay más títulos, es la mujer de mi vida y la esperaría toda la vida».