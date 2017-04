Imanol Arias se incorpora a 'Velvet Colection'

'Velvet Colección', el 'spin-off' de la exitosa serie de Antena 3, ya se ha convertido en una realidad y para darle vida hemos podido asistir a la presentación de la ficción de Movistar+, que será producida por Bambú Producciones y cuyo primer capítulo verá la luz en octubre o a principios de noviembre.

La presentación de la serie, que se ha llevado a cabo en Barcelona, ha servido para presentar los nuevos actores que se suman a la trama como es el caso de Imanol Arias, Mónica Cruz y Marta Torné, según recoge 'Vertele!'.

En la rueda de prensa, el dirección de ficción de Movistar, Domingo Corral, ha señalado las razones que les han llevado a poner en marcha esta producción: «Hay historias que no terminan sino que evolucionan. 'Velvet' es una serie coral y cuando terminó tuvimos la sensación de que se podían contar más historias». Por su parte, Teresa Fernández-Valdés, de Bambú Producciones, ha añadido que «todos entendimos que el universo Velvet era mucho más que la historia de amor principal».

Movistar+ tiene previsto que la ficción llegue a la pequeña pantalla en octubre o principios de noviembre. Según Corral, la serie contará con diez capítulos con una duración de 50 minutos cada uno de ellos. «Daremos un salto de 5 años, que llevará una renovación importante en la estética. El camino llevará por aquel prêt-à-porter que se prometió para que algún día se llegue a franquiciar la marca Velvet, que fue la intuición de Ana Ribera. Para ello se mudarán a Barcelona, donde abrirán un nuevo centro en Paseo de Gracia», apunta Teresa Fernández-Valdés.

En esta nueva etapa, 'Velvet Colectión' contará con nuevas caras como es el caso de Imanol Arias, que será el encargado de financiar el proyecto Velvet en la Ciudad Condal. Adriana Ozores será su mujer, quien guardará un gran secreto esta temporada. Arias ha querido agradecer a Bambú que se hayan fijado en él para este proyecto: «Esto ha sido un gran regalo, seguir haciendo cosas importantes en la televisión», y añade: «Hay un mundo que se crea que es la televisión de calidad, que algunos actores de mi edad alguna vez tuvimos reticencias con ella, pero en realidad es mi futuro y el de toda la interpretación».

Respecto al personaje que interpretará, señala que «es una especie de Gran Gatsby, un traidor en el mejor sentido de la palabra y un dandee seductor. Como curiosidad, empiezo la serie un año antes que 'Cuéntame'. Vuelvo a los 70, por lo que podríamos tener a Antonio Alcántara por ahí».

Andrea Duro será la mano derecha de Jonás, papel interpretado por Llorenç González, en el taller mientras que Mónica Cruz será una bailarina que le pedirá a Raúl de la Riva (Asier Etxeandia) que rediseñe el vestuario.

Marta Torné será ayudante de Clara (Marta Hazas), una secretaria que «se hace pasar por tonta. Un personaje que surgió en el último momento, pero nos divierte mucho. Juntas llegarán lejos», señala Teresa Fernández-Valdés.

Respecto a la participación de Paula Echevarría en esta nueva etapa comenta que «va a participar en los primeros capítulos como colaboración especial pero ya no es su historia. También habrá llamadas telefónicas y demás porque ella sigue sintiendo Velvet como suya pero no será el centro». Por su parte, Miguel Ángel Silvestre, el otro gran protagonista, no formará parte del elenco de actores, por el momento ya que «está muy ocupado en USA y aunque las puertas no las tiene cerradas, ya hemos trabajado mucho sin él». Del mismo modo, tampoco veremos a Cecilia Freire que al estar «embarazada nos dijo que su proyecto era ser mamá ahora, pero siempre será bienvenida en Bambú».