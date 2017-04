Alyson gana GH Vip 5

Alyson Eckmann se ha alzado como la ganadora de GH Vip 5 y con el maletín de los 100.000 en un duelo con Daniela Blume. Y es que esta ha sido, sin duda la edición de las mujeres, ya que desde un primer momento los expulsados fueron hombres: Toño Sanchís, Tutto Durán, Alonso Caparrón, Alejandro Abad...

La americana recibió el premio de manos de Jordi González ya que Laura Matamoros, anterior ganadora del reality, se está preparando para viajar hasta Honduras para participar en 'Supervivientes 2017'. Alyson no se podía cree que hubiera ganado. "What? What? What?", repetía la ganadora entre lágrimas mientras era abrazada por sus familiares y amigos. "¿Esto es de verdad? Te lo juro que pensé que iba a ganar ella", aseguró.

Según contó la ganadora cuando le comunicó a su familia la decisión de hacer un reality no se mostraron muy convencidos "Hace tres meses, estaba con mi familia en Estados Unidos, en Navidad y les dije: He dejado mi trabajo porque voy a hacer un reality. Y ellos se sorprendieron". "Ahora estoy aquí, esto se ha acabado y estoy temblando. No me lo creo". Después Jordi le entregó un ukelele para que se pusiera a cantar, como así hizo.

Durante la gala sucedieron algunas anécdotas. La visita de Antonio, el brasileño que llegó a la casa de Guadalix para revolucionar las hormonas de la ganadora o el eterno tema de Marco, Alyson y Aylén. La argentina ya había dicho que estaba esperando a que saliera de la casa para decirle todo lo que pensaba y cuando la tuvo delante le explicó que siempre había pensado que estaba jugando con ese tema a lo que Alyson respondió: "veo a Marco como un pedazo de tío y pensaba que su novia iba a ser igual".

Finalmente parece que todo se suavizó un poco con Alyson intentando reconciliarse con la pareja: "quiero decirte que no te hundas, tenéis una relación y la gente ve un porcentaje muy pequeño de lo que pasa, si estáis juntos es porque os queréis y punto. A la mierda la gente que aplaude, a la mierda todo, porque tú sabes cómo es tu relación, ni yo ni nadie puede decir lo contrario”.

Sin embargo hubo muchas más reconciliaciones como las de Daniela y Elettra que ya habían hecho las paces dentro de la casa o la de Alyson y Aída que se fundieron en un abrazo en el plató.