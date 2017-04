El reencuentro asturiano de Paula Echevarría y David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante se han reencontrado, al menos brevemente, en la localidad asturiana de Candás, donde se encuentra la actriz estos días festivos junto a su familia. El cantante acudió a Asturias para llevar a su hija Daniella junto a su madre con quién pasará el resto de la Semana Santa tal y como publica ABC.

Aunque no ha trascendido ninguna conversación del encuentro parece que ambos intentan llevar una relación cordial por el bien de su hija e intentan aparentar normalidad. Después de dos meses viviendo separados es una buena noticia para la pareja haber vuelto a verse.

En un primer momento fue Paula quien dio la cara ante los medios pero el último en hablar fue David, en declaraciones a Sálvame hablaba de un «distanciamiento» nada definitivo. Y se quejaba de los comentarios vertidos en el programa. «Me estáis tirando la imagen por los suelos, os estáis excediendo». «Siempre me he portado bien y me estáis tirando por los suelos la imagen, no entiendo a quién he matado ni qué he hecho. Os estáis excediendo un montón»

Sin embargo, los comentarios no han cesado y Kike Calleja aseguraba que la separación forma parte de un «toque de atención» al cantante para que cambie y «ponga remedio a la vida que está llevando en el último año». Por otra parte asegura que Bustamente se siente celoso de algunas amistades de Paula aunque se no signifique nada más.