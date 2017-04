Fran Rivera no rectifica: «Los antitaurinos tienen que ducharse porque es verdad»

Fran Rivera ha vuelto a la televisión dos días después de sus polémicas declaraciones sobre la higiene de los antitaurinos. Hoy, Sandra Golpe ha vuelto a conectar en directo con él desde la Semana Santa sevillana y ha aprovechado para reafirmarse en sus declaraciones: "Lo que tienen que hacer los antitaurinos es ducharse, porque es verdad", comentó.

El pasado martes su nombre se convirtió en tema del momento en Twitter y provocó las respuestas de Frank Cuesta y Anna Simón ante la frase: "¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse?".

A pesar de la polémica el torero ha justificado sus palabras en la conexión de esta mañana. "Los toreros tenemos que aguantar desde hace mucho tiempo insultos de todo tipo en redes sociales", comentó .Rivera asegura que ha tenido que leer que tanto a él como a su hija le desearan la muerte. "Yo he tenido que leer que ojalá me muera yo y que se muera mi hija. ¡Que se escandalicen por una chorrada...!", continuó diciendo.

Paquirri vs antitaurino

Después de estas declaraciones Sandra dio paso a un antitaurino. "Hay que respetar. Yo entiendo que no vayan, que protesten porque mientras estemos en el marco de la ley no tenemos por qué aguantar este acoso y derribo", comentó el hijo de Carmina Ordoñez. "Sé que no sois todos. Que hay antitaurinos fantásticos y buenas personas, pero la mayoría y lo que nos llega es todo lo contrario", se defendió.

El torero quiso dejar clara al "violencia" que se encuentran los toreros: "Tu cuentas una película y yo cuento la mía que es verdad", le dijo al invitado. "No te aproveches del programa para mentir a la gente. No hay una manifestación antitaurina que haya terminado con una denuncia o informe de la policía", le respondió el joven. "Ese es el problema, que nosotros no os dedicamos ni un minuto de nuestra vida. Tienes razón: animo a todos los toreros a que denuncien cualquier denuncia, amenaza o coacción. Invito que os grabemos", replicó el diestro. "Yo invito a los toreros a que dejen de matar. Matáis por diversión", concluyó.

Para terminar Rivera hizo un amago de rectificación aunque poco convincente. "Si algún antitaurino se ha molestado, que no se moleste que no era mi intención", concluyó.