Manuela, la hija de Soraya y Miguel Herrero, ya está en casa

Soraya Arnelas y Miguel Herrera ya están más tranquilos después de varios días de preocupación y de incertidumbre por el estado de salud de su hija Manuela.

La pequeña tuvo que ser ingresada en el hospital por una intolerancia a la lactosa, como explicó su madre en las redes sociales. «Manuela empezó vomitando muchísimo. Ella es intolerante a la proteína de la leche, la lactosa, y se le complicó con una infección de orina», que le fue complicada de detectar puesto que la niña, de tan solo mes y medio de edad, no presentaba fiebre, como recoge la web de 'Chance'.

Manuela ingresó en el hospital el pasado 5 de abril, y fue la propia Soraya quien lo comunicó en las redes sociales. «Ayer ingresaron a Manuela. Vamos a estar unos días desconectados», un texto al que acompañaba una imagen de una persiana de hospital medio bajada. Poco días después, la cantante tranquilizó a sus fans: «Muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño para Manuela. Aún estamos en el Hospital, Manuela está mejor aún quedan algunas pruebas por hacer. ¡¡Esperamos estar en casita muy pronto!!».

Y fue ayer por la mañana cuando se pudo ver a Miguel Herrero salir del hospital con la niña. Soraya no pudo acudir puesto que se encontraba grabando 'Pasapalabra', aunque le dio tiempo para advertir que, a partir de ahora, seguirá los consejos de su madre y no expondrá tanto a la niña en las redes sociales: «Ahora no subiré tantas fotos de ella, tengo que relajar el ritmo. Al principio no quería y después me he emocionado subiendo fotos. Lo haré, pero solo de manera puntual, no todos los días», reconoció.