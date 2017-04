El exatleta olímpico Bruce Jenner se libra de su miembro viril

Hace dos años, el exatleta olímpico Bruce Jenner hizo una increíble confesión: «Soy una mujer». Desde ese momento, comenzó a responder al nombre de Caitlyn e inició una larga lucha contra la opinión pública. Ahora, se ha sometido a una intervención para liberarse de su miembro viril, como narra en su libro, 'Los secretos de mi vida', donde detalla su cambio de sexo: «La cirugía salió muy bien, me sentía no solamente feliz, también libre», escribe.

Hace dos años, apareció Caitlyn como mujer en la portada de 'Vanity Fair'. En una entrevista confesó que «vivía en una mentira. Cada día de mi vida era un secreto, desde por la mañana hasta la noche. Con Caitlyn no tengo secretos. Gracias a Vanity Fair soy libre».

Jenner es madre de seis hijos, incluyendo a Kris, que salió como transgénero en abril de 2015, durante una entrevista con Diane Sawyer, como recoge la web de ABC. Como recoge en su libro, Caitlyn estaba cansada de que todo el mundo mirase hacia sus pantalones para comprobar si tenía pene o no. «Entonces decidí: ‘¿Por qué no eliminarlo? Es solo un pene. No hay nada especial, excepto que puedo orinar fácilmente en el bosque».

Ahora, en su libro, que saldrá a la venta el próximo 25 de abril, «experimenta el crecer de una era de identidades de género rígidamente definidos, y la cruel ironía de ser aclamado por toda una nación como el último símbolo de la virilidad», reconoce su editor.

Caitlyn, mientras tanto, explica durante la presentación de su libro, que «estaba cansado de meter la maldita cosa todo el tiempo… Estoy tan entusiasmada por la vida como no había estado desde hacía 39 años, cuando participé en las Olimpiadas, hace casi dos tercios de mi vida». En 'Los secretos de mi vida' relata su triunfo olímpico, su ascenso a la fama y relata cómo su sensación de frustración y vergüenza aumentó con el paso de los años, en los que tuvo que ocultar su verdadero yo.

En su intervención, también habló con franqueza sobre cómo su vida está en el foco mediático por ser un miembro del clan Kardashian, lo que le condujo a su decisión de convertirse en Caitlyn.