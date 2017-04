Unas vacaciones vuelven a unir a Kourtney Kardashian y Scott Disick

Kourtney Kardashian, además de ser el paño de lágrimas de sus hermanas Kim, Kris y Khloe, es la más discreta del clan, cuyos únicos malos momentos han sido protagonizados por sus rupturas con su novio, Scott Disick.

Kourtney y Scott conforman una pareja un tanto extraña, con múltiples idas y venidas, a pesar de tener tres hijos en común, como recoge la web de 'Bekia'. Lo último, o mejor dicho lo penúltimo que se sabía de ambos es que habían roto, porque lo más reciente es que unas vacaciones familiares han servido para reconciliarles.

La propia Kourtney ha sido la encargada de comunicar la noticia, publicando en las redes sociales fotografías del viaje que ha realizado junto a Scott y sus tres hijos. En esta ocasión, la pareja ha disfrutado de una emocionante aventura en México, y para confirmar que vuelven a estar juntos, la mayor de las Kardashian ha publicado: «Mamá y papá vuelven a las andas compartiendo habilidades».

Esto demuestra que Kourtney ha seguido los consejos que sus dos hermanas pequeñas le dieron en el reality familiar 'Keep Up With The Kardashians'. En él, Kim y Khloe asesoraban a su hermana que se pusiese sobre una balanza los pros y los contras de volver a entablar una relación romántica con el padre de sus hijos, Scott Disick, que nunca ha desistido de estar junto a Kourtney. «Nunca podré olvidarla, ella es el amor de mi vida. Solo espero que un día ella pueda llegar a entender que no quiero estar con nadie más que no sea ella», reconoció en un episodio del programa del clan Kardashian.

Disick ya aprovechó unas vacaciones por Costa Rica para proponerle matrimonio delante de de todos sus hermanos, su madre y de las cámaras de televisión. Pero segura de si misma y con bastante firmeza, Kourtney Kardashian le dio calabazas.