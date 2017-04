Shakira descubre que 'Me enamoré' recuerda la noche en la que conoció a Piqué

Los fans de Shakira presten atención a la letra de su último tema, 'Me enamoré', porque con ella descubrirán cómo se enamoró la cantante de Gerard Piqué. «La escribí queriendo contar la historia de cómo conocí a Gerard y me enamoré. De ahí el título de la canción», ha reconocido la colombiana.

Shakira reconoce que esta canción es «tan personal y narra la noche que conocí al padre de mis hijos y que me cambió la vida», como recoge 'Informalia'. Sus temas «son como mis vehículos de expresión, mi forma de exorcizar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones. Son una terapia para mí. Cada canción tengo que sentirla, tengo que conectarme, tiene que llevar algo muy mío».

A lo largo de la canción, la colombiana hace referencia a su pareja y le declara amor eterno. En 'Me enamoré' aparecen frases como: «Este es pa' mí, es pa' más nadie», «la vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí», «pensé: 'Este todavía es un niño', pero ¿qué le voy a hacer?», «que boca más redondita, me gusta esa barbita» o «contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par».

La cantante describió para sus fans cómo fue ese momento de su vida: «Estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles».