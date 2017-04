Miguel Vilas exhibe sus retoques

Nada más salir de la casa de Gran Hermano, Miguel Vilas ha decidido cambiar, en la medida de lo posible, su aspecto físico. Este concursante de 'GH 17', que entró en Guadalix ocultando su supuesta calvicie con una peluca, reconoce que quiere ponerse más guapo «de lo que ya soy. ¡Sé que es prácticamente imposible pero el Dr. José Manuel Gómez lo va a intentar!», escribe en las redes sociales, junto a una imagen en la que aparece tumbado en la camilla, apuntado por una jeringuilla.

Además, como recoge la web de El Ideal, junto con esa fotografía en la camilla, Vilas publica varias imágenes de Aylén porque, según parece, quiere parecerse a la novia de Marco Ferri.

Durante su paso por 'Sálvame', Vilas comentó ese hecho, que quería parecerse a la argentina: «¡Me parezco a Aylén. Me lo dicen por la calle!», reconoció, mientras mostraba su larga melena y el rostro más afilado. En el plató, el gallego lloró cuando se acordaba de la lucha por aceptarse tal y como es y cuando narraba su vida, una historia de superación de complejos físicos, una batalla que afirmó que había ganado: «¡Feliz de conseguir labrar la mejor versión de mí mismo! Si no arriesga no ganas. Y sí... ¡Sigo siendo el ganador de mi vida! Os quiero».