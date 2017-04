Kylie Jenner echa a Tyga de casa para recuperar su noviazgo

Kylie Jenner ha optado por distanciarse del rapero Tyga y le ha echado de casa. Una vez más, la pequeña del clan Kardashian, la segunda en cuanto a números en su cuenta corriente, y su novio atraviesan un bache emocional.

El pasado domingo, 9 de abril, Kylie puso las maletas en la puerta a Tyga. No aguantaba más, aunque según una fuente muy próxima a la pequeña Kardashian esto no significa que hayan roto sino que «simplemente están intentando no pasar tanto tiempo juntos. Tyga quiere mucho a Kylie y ella está muy feliz con él. Cuando se separan los dos lo pasan realmente mal. Él es su primer amor y ella todavía no se maneja con las relaciones. Aunque se hayan distanciado hablan todos los días».

A partir del conocimiento de esta ruptura, los rumores sobre infidelidades comenzaron a circular por las redes, como recoge la web de Bekia. Pero, aunque parece ser que los familiares y allegados de Kylie están más preocupados que otras veces, sus parones en la relación se han sucedido en el tiempo. Uno de los más sonados se produjo en 2014 cuando el rapero cogió todos sus bártulos y se marchó de casa. El música se sintió menospreciado por su pareja en los episodios que emitía el reality familiar 'Keep Up With The Kardashians'.

Dos años más tarde, protagonizaron una nueva y sonada pelea. Harto de los rumores y de las habladurías, Tyga decidió dar su versión de los hechos y explicar qué había pasado: «Simplemente los dos estamos enfocando nuestras vidas, nuestras vidas individuales. A veces las cosas no salen bien, pero yo la quiero».

Por ello, nadie duda que esto será una nueva ruptura pasajera y que ambos están 'condenados' a entenderse. Sin ir más legjos, ese mismo día 9 de abril, la pequeña de los Kardashian publicó en Instagram unas fotos disfrazada de cowboy. ¿Quién le puso un 'me gusta' a la imagen? Por supuesto, Tyga.