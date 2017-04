Elettra Lamborghini, a punto de abandonar 'Sálvame'

Primero fue un desmayo durante la gala de 'GH VIP' en la que fue expulsada, y luego la 'amenaza' de tasarle los diamantes que lleva en su cuerpo. El caso es que Elettra Lamborghini se ha convertido en una experta en abandonar platós, o al menos amenazar con hacerlo.

Ayer, en 'Sálvame', la italiana aseguró que abandonaba el programa antes de comenzar su entrevista. Según ella, y como recoge 'FormulaTV', el programa le había tendido «una trampa» puesto que había sido invitada para hablar sobre su paso por 'GH VIP' y no para nada más. Cuando Elettra supo que le iban a tasar los diamantes que lleva en su cuerpo, se plantó y amenazó con marcharse. «No quiero que me vean como la típica niña rica, porque no lo soy», insistió.

Entre gritos, la 'matadora de Italia', como la definen sus fans, intentó abandonar la sala VIP y las instalaciones de Mediaset, cosa que evitó Paz Padilla quien, micrófono en mano, la convenció para que se quedara.

Con todos los colaboradores reunidos en la sala VIP junto a la italiana, Elettra decidió seguir en el programa, aunque sin hablar de su familia ni dejar a los tasadores comprobar si los diamantes eran auténticos o no, como dijo Aída Nízar en 'GH VIP 5'.