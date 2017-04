Amor Romeira sacará la cara por Gloria Camila en 'Supervivientes'

En 'Sálvame' saltó la noticia. Mila Ximénez confirmó que Amor Romeira ha sido la elegida por Gloria Camila para ser defendida en el reality 'Supervivientes'. A partir de darlo a conocer, los colaboradores del programa empezaron a hacer sus conjeturas sobre la relación que mantienen ambas jóvenes.

Fue Gema López la encargada de descubrir la gran amistad que, supuestamente, une a ambas: «Amor me ha dicho que si todo va bien ella va a ser la defensora en plató. Yo le he dicho que no me cuadraba la relación que tenían y ella me ha dicho que es porque no sigo las redes sociales. Me ha enseñado muchas fotos juntas y una felicitación que le hizo Gloria a ella el día de su cumpleaños donde decía que había encontrado una hermana con la que se podía desahogar».

Gloria Camila se convertirá en uno de los mayores atractivos de la próxima edición de 'Supervivientes'. Como recoge la web de 'Bekia', la expectación que causa la hija de Ortega Cano es muy grande, teniendo en cuenta que sus apariciones en televisión han sido bastante escasas.

Gloria Camila compartirá isla con Laura Matamoros, Alba Carrillo y Bigote Arrocet, que darán jugo a la vida en la isla.